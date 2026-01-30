Продюсер Разин подал в суд на своего водителя

Бывший продюсер культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин подал в суд иск о защите чести и достоинства против своего водителя. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, причиной иска стал материал, опубликованный ранее в СМИ. В нем приводятся слова бывшего водителя Разина, который прокомментировал обвинения в мошенничестве в его адрес. Упомянутая статья была выпущена в начале декабря 2025 года. Также в ней утверждалось, что бывший сотрудник дал показания против продюсера.

Экс-менеджер «Ласкового мая» обвиняется в фальсификации договора с певцом и лидером коллектива Юрием Шатуновым, а также в присвоении денежных средств.

В декабре стало известно, что Андрей Разин, который ранее был заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.