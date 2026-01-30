Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:11, 30 января 2026Культура

Продюсер Разин подал в суд на своего водителя

Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин подал на своего водителя в суд за слова
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший продюсер культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин подал в суд иск о защите чести и достоинства против своего водителя. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, причиной иска стал материал, опубликованный ранее в СМИ. В нем приводятся слова бывшего водителя Разина, который прокомментировал обвинения в мошенничестве в его адрес. Упомянутая статья была выпущена в начале декабря 2025 года. Также в ней утверждалось, что бывший сотрудник дал показания против продюсера.

Экс-менеджер «Ласкового мая» обвиняется в фальсификации договора с певцом и лидером коллектива Юрием Шатуновым, а также в присвоении денежных средств.

В декабре стало известно, что Андрей Разин, который ранее был заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условие продления приостановки ударов по энергетике Украины

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Россиян предупредили о незаконном действии в домовых чатах

    В России нарастили выпуск гиперзвуковых ракет

    Москвичка превратила съемную квартиру в приют для десятков кошек

    Продюсер Разин подал в суд на своего водителя

    Россиянка стала жертвой агрессивной обезьяны во Вьетнаме и попала на видео

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok