21:03, 30 января 2026Забота о себе

Раскрыт идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей

Врач Мера: Умывание лица теплой водой поможет расслабиться перед сном
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Врач Висенте Мера предупредил, что сон менее шести часов в сутки на протяжении 10 лет сокращает продолжительность жизни на один год. В разговоре с изданием 20minutos он раскрыл идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей.

По словам Меры, ритуал необходимо начинать как минимум за один час до сна, а состоит он из нескольких этапов. Во-первых, нужно отключить смартфон, телевизор, планшет и другие электронные устройства, отметил он. Во-вторых, стоит приглушить свет и обеспечить тишину.

По словам врача, расслабиться также помогут теплый душ и умывание лица теплой водой. Кроме того, Мера посоветовал уделить время медитации и техникам осознанного дыхания. В заключение он напомнил, что важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, причем не только в будние дни, но и по выходным.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, что необходимо есть на ужин для крепкого сна. Для борьбы с бессонницей она посоветовала добавить в вечерний рацион омлет и фрукты.

    Обсудить
    Раскрыт идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей

