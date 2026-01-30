Реклама

19:55, 30 января 2026Силовые структуры

Раскрыто отошедшее государству дорогостоящее имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи

В Краснодаре суд обратил в доход государства имущество экс-главы ВС Адыгеи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Иск подала Генпрокуратура России к семье Траховых и их ближайшему окружению. Ответчиками стали 42 человека, среди них сын Трахова — бывший председатель Прикубанского районного суда Краснодара.

Установлено, что Аслан Трахов и его сын не соблюдали запреты и обязанности, предусмотренные антикоррупционным законодательством. Для сокрытия материального положения они оформляли дорогостоящую недвижимость на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц.

В результате в доход государства обращены доли и акции трех сельскохозяйственных предприятий, 469 земельных участков, 176 коммерческих зданий и помещений, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве. Также с ответчиков взыскали три миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в силу вступило решение суда об изъятии активов на 13 миллиардов рублей Трахова.

