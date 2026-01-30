Распространенная привычка оказалась связана с замедлением старения

BPR: Регулярное употребление свежезаваренного зеленого чая замедляет старение

Регулярное употребление чая, особенно зеленого, связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и некоторых видов рака. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные лабораторных и клинических работ о влиянии чая на здоровье человека. Результаты опубликованы в журнале Beverage Plant Research (BPR).

Ученые отмечают, что чай содержит большое количество полифенолов — растительных соединений с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Наиболее изученным оказался зеленый чай: его употребление ассоциировалось со снижением артериального давления, улучшением липидного профиля и уменьшением риска преждевременной смерти. Кроме того, катехины зеленого чая могут поддерживать обмен веществ и способствовать контролю массы тела у людей с ожирением.

Обзор также указывает на возможную пользу чая для здорового старения. У пожилых людей, регулярно пьющих чай, наблюдаются более медленные темпы когнитивного снижения и меньше маркеров, связанных с болезнью Альцгеймера. Кроме того, чайные соединения могут замедлять возрастную потерю мышечной массы, что важно для сохранения подвижности и силы.

При этом исследователи предупреждают: не все чайные напитки одинаково полезны. Бутилированные чаи и бабл-ти часто содержат добавленный сахар, подсластители и консерванты, которые могут нивелировать положительный эффект. Авторы советуют отдавать предпочтение свежезаваренному чаю и умеренному потреблению, подчеркивая, что дальнейшие исследования помогут точнее оценить долгосрочные эффекты и различия между видами чая.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сладких напитков повышает риск развития депрессии.