Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:06, 30 января 2026Наука и техника

Разведка США рассекретила данные о следивших за СССР спутниках

Разведка США рассекретила данные о следивших за СССР спутниках Jumpseat
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: nro.gov

США рассекретили данные о следивших за СССР спутниках Jumpseat. О космических аппаратах можно почитать на сайте Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов.

С 1971 по 1987 год в рамках программы Jumpseat (также известной как AFP-711) было осуществлено восемь запусков спутников, один из которых оказался неудачным.

«Национальное разведывательное управление подтверждает номера миссий с 7701 по 7708-й для восьми запусков Jumpseat. Ранее аналитики пытались сопоставить миссии Jumpseat с известными космическими запусками с космодрома Ванденберг, хотя до сих пор были рассекречены только первый и последний из них. Существует вероятность, что некоторые из запусков, которые обычно относят к Jumpseat, на самом деле связаны с другими полезными нагрузками», — пишет портал TWZ.

Аппараты радиоэлектронной разведки Jumpseat решали две основные задачи. Во-первых, они осуществляли мониторинг электромагнитных сигналов, обеспечивающих секретные каналы связи между военнослужащими стран-соперников США. Во-вторых, с их помощью проводился анализ электромагнитных сигналов, связанных с ракетными пусками и узлами противовоздушной обороны противников.

Согласно опубликованному разведкой США документу, Jumpseat «изначально был направлен против возможностей систем вооружения других стран-противников».

Также спецслужба впервые показала некоторые фотографии и изображения, связанные с Jumpseat. Из них видно, что ключевые особенности данных космических аппаратов включали большую, частично складывающуюся параболическую антенну для сбора данных, а также меньшую параболическую антенну, предназначенную для передачи данных на Землю.

Материалы по теме:
Русский могильщик Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Русский могильщикРоссийские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
23 апреля 2018
В США сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе
В США сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе
14 февраля 2024

Согласно Национальному управлению военно-космической разведки США, спутники Jumpseat были выведены из эксплуатации 20 лет назад.

В декабре издание SpaceNews заметило, что Германия и Норвегия планируют к 2029 году создать сеть из 75-100 разведывательных спутников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

    Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok