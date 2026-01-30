Реклама

Наука и техника
16:06, 30 января 2026

Развенчан популярный миф о противораковом эффекте аспирина

JAMA Oncology: Регулярный прием аспирина не снижает риск развития рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Goksi / Shutterstock / Fotodom

Регулярный прием низких доз аспирина не снижает долгосрочный риск развития рака у пожилых людей и может быть связан с повышенной смертностью от онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монаша, опубликовавшие работу в JAMA Oncology.

В анализ вошли данные 19 114 человек из Австралии и США, в основном в возрасте 70 лет и старше. На момент включения в исследование у участников не было сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или выраженных ограничений самостоятельности. В течение нескольких лет одна группа ежедневно принимала 100 миллиграмм аспирина, другая — плацебо, после чего ученые продолжили наблюдение уже без приема препаратов.

За медианный период наблюдения 8,6 года исследователи не выявили различий в частоте развития рака между группами — независимо от стадии заболевания и наличия метастазов. Однако анализ показал, что в группе, ранее принимавшей аспирин, смертность от рака была на 15 процентов выше. При этом после окончания активной фазы клинического испытания этот эффект со временем ослабевал, что указывает на отсутствие долгосрочного защитного действия аспирина.

Авторы подчеркивают, что результаты отличаются от более ранних исследований, где снижение онкологических рисков наблюдалось у людей среднего возраста. По их мнению, начинать профилактический прием аспирина в пожилом возрасте с целью предотвращения рака нецелесообразно. Специалисты рекомендуют обсуждать индивидуальные стратегии профилактики онкологических заболеваний с врачом, а не полагаться на универсальные решения.

Ранее стало известно, что регулярное применение ибупрофена снижает риск развития рака эндометрия.

