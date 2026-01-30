Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 30 января 2026Бывший СССР

Россия рассказала о праве на ответ трем странам НАТО после их враждебных мер

Любинский: Москва примет ответные меры после демарша Латвии, Литвы и Эстонии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москва примет решение об ответных мерах после демарша Латвии, Литвы и Эстонии, связанного с введением ими регламентирования деятельности российских посольств. Об этом заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

По его словам, в связи с «враждебными мерами 30 декабря 2025 года», когда Рига, Вильнюс и Таллин предприняли такого рода демарш, поверенные в делах трех стран были вызваны в МИД России.

«Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — подытожил дипломат.

В декабре Латвии, Литве и Эстонии внешнеполитическое ведомство выразило протест в связи с мерами регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в республиках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Мэр столицы Гренландии высказалась о попытке поднять в городе флаг США

    Попавшие в окружение у крупного города в ДНР бойцы ВСУ начали сдаваться в плен

    Стало известно о «запрете всего» в российской школе из-за отца учащегося

    Стали известны детали поисков бесследно пропавших в российской тайге Усольцевых

    Овечкин повторил еще одно достижение Гретцки

    ВСУ выдвинулись на севере Украины в сторону армии России и поплатились

    Украинских воров в законе заставили донатить ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok