Россия рассказала о праве на ответ трем странам НАТО после их враждебных мер

Любинский: Москва примет ответные меры после демарша Латвии, Литвы и Эстонии

Москва примет решение об ответных мерах после демарша Латвии, Литвы и Эстонии, связанного с введением ими регламентирования деятельности российских посольств. Об этом заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

По его словам, в связи с «враждебными мерами 30 декабря 2025 года», когда Рига, Вильнюс и Таллин предприняли такого рода демарш, поверенные в делах трех стран были вызваны в МИД России.

«Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — подытожил дипломат.

В декабре Латвии, Литве и Эстонии внешнеполитическое ведомство выразило протест в связи с мерами регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в республиках.