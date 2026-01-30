Россия рассказала о праве на ответ трем странам НАТО после их враждебных мер

Москва примет решение об ответных мерах после демарша Латвии, Литвы и Эстонии, связанного с введением ими регламентирования деятельности российских посольств. Об этом заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.
По его словам, в связи с «враждебными мерами 30 декабря 2025 года», когда Рига, Вильнюс и Таллин предприняли такого рода демарш, поверенные в делах трех стран были вызваны в МИД России.
«Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — подытожил дипломат.
В декабре Латвии, Литве и Эстонии внешнеполитическое ведомство выразило протест в связи с мерами регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в республиках.