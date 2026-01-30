Россиян предостерегли от употребления популярных добавок для поддержки печени

Врач Сухарева призвала отказаться от употребления расторопши для очистки печени

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева заявила россиянам, что печень не нуждается в дополнительной очистке. В Telegram-канале она предостерегла от употребления популярных добавок для детоксикации и поддержки здоровья этого органа.

Сухарева призвала отказаться от употребления расторопши, корня лопуха и псиллиума для очистки печени. Более того, она посоветовала отказаться от услуг специалистов, назначающих подобные добавки.

Врач подчеркнула: печень способна самостоятельно восстанавливаться даже после серьезных повреждений, но только при условии, что была устранена их причина. Тем не менее она дала несколько научно доказанных рекомендаций, которые ускорят этот процесс. Так, по словам Сухаревой, необходимо исключить алкоголь, сделать прививку от гепатита B и избегать заражения гепатитом C, поддерживать здоровый вес, не принимать БАДы, травы, непонятные витамины и эликсиры.

Ранее невролог Владимир Мартынов перечислил продукты, которые улучшают работу головного мозга. С этой целью он посоветовал добавить в рацион яйца и темный шоколад.