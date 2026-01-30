Россиян предупредили о риске смерти из-за одной ночной привычки

Уролог Гадзиян предупредил о переломе шейки бедра при ночных походах в туалет

Частые ночные походы в туалет могут быть опасны, предупредил уролог Марк Гадзиян. О том, чем грозит эта привычка, он рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

Как пояснил Гадзиян, пожилые люди, которые ночью часто идут в туалет помочиться, нередко в темноте ломают шейку бедра. «Но самое ужасное, что очень многие пожилые люди после данного перелома перестают вообще ходить, присоединяется пневмония, и они погибают», — написал доктор.

По его словам, среди мужчин выживаемость в течение первого года после перелома составляет 63 процента, а среди женщин — 80 процентов. При этом после 80 лет риск смерти после такой травмы существенно увеличивается. В этом возрасте после перелома умирает каждый второй человек, добавил специалист.

