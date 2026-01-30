Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:31, 30 января 2026Спорт

Российский футболист назвал похожий на Санкт-Петербург европейский город

Сорокин назвал Копенгаген похожим на Санкт-Петербург европейским городом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: f11photo / Shutterstock / Fotodom

Бывший футболист казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин назвал европейский город, похожий на Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению россиянина, это Копенгаген. «Классный город. Лондон тоже, вот смотришь фильм, какие-то детские мечты побывать в Лондоне. Классно. Смотришь не только стадионы и команды, но и в классных городах бываешь», — заявил Сорокин.

Ранее защитник покинул «Кайрат», выступавший в общем этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026. Россиянин провел все матчи турнира без замен.

30-летний Сорокин известен по выступлениям за «Рубин» и «Краснодар». В его активе один матч в составе сборной России. На данный момент игрок находится без клуба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

    Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok