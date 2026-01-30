Российский футболист назвал похожий на Санкт-Петербург европейский город

Сорокин назвал Копенгаген похожим на Санкт-Петербург европейским городом

Бывший футболист казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин назвал европейский город, похожий на Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению россиянина, это Копенгаген. «Классный город. Лондон тоже, вот смотришь фильм, какие-то детские мечты побывать в Лондоне. Классно. Смотришь не только стадионы и команды, но и в классных городах бываешь», — заявил Сорокин.

Ранее защитник покинул «Кайрат», выступавший в общем этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026. Россиянин провел все матчи турнира без замен.

30-летний Сорокин известен по выступлениям за «Рубин» и «Краснодар». В его активе один матч в составе сборной России. На данный момент игрок находится без клуба.