Российский тревел-блогер описал американские школы фразой «это не про безопасность»

Российский тревел-блогер Александр побывал в Соединенных Штатах Америки и описал местные школы фразой «это не про безопасность». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, его знакомые-американцы перевели ребенка на домашнее обучение из-за травли в школе. Они объяснили, что детская жестокость — повсеместное явление в Штатах. При этом учителя ничего не делают для того, чтобы искоренить агрессивное поведение школьников. «Система вроде бы "против буллинга": плакаты, собрания, лекции. Но по факту работает правило: выживает тот, кто громче, сильнее или социально выше. А если ты не такой — держись сам», — добавил россиянин.

Путешественник отметил, что в России дети ведут себя жестоко тоже, но там буллинг «прямолинейный и грубый», а в США — «умный и холодный». Дети могут не избивать жертву, но игнорировать ее до тех пор, пока ребенок сам не покинет школу. «Когда я слышу фразу "в Америке детей не обижают" — мне хочется усмехнуться. Здесь их просто бьют не линейкой, а словами и ощущением собственной ненужности. И это часто больнее», — пришел к выводу турист.

Ранее Александр описал США фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто». Он отметил, что в России бедных людей сразу видно, поскольку они не пытаются маскироваться, а в Америке — наоборот.