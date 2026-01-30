Реклама

Наука и техника
11:19, 30 января 2026Наука и техника

«Ростех» представит «Сарму» в Саудовской Аравии

«Ростех» представит новую РСЗО «Сарма» на выставке в Саудовской Аравии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

«Ростех» представит новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» в ходе оборонной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, одним из преимуществ машины является высокая мобильность. РСЗО может занять позицию всего за три минуты. Столько же времени требуется на отход.

Машина получила современную автоматизированную систему управления наведением и огнем. «Сарма» способна вести огонь высокоточными ракетами системы «Торнадо-С» и новыми изделиями. За 18 секунд РСЗО способна выпустить шесть снарядов.

Ранее канал «360.ru» сообщил, что «Сарма» способна наносить высокоточные удары и оперативно уходить от ответного огня противника. Система несет шесть снарядов калибра 300 миллиметров. Она легче РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С», которые получили по 12 направляющих.

