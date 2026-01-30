Ротенберг сделал выбор между просмотром Олимпиады и общением с ИИ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что выберет просмотр Олимпиады вместо общения с искусственным интеллектом (ИИ). Его слова приводит «Советский Спорт».

«Для саморазвития лучше смотреть Олимпиаду, чем задавать вопросы искусственному интеллекту. Для креатива, шуток — возможно, ИИ и подходит, но с точки зрения развития и правильного формирования идей мы должны изучать мировые стандарты», — сказал Ротенберг.

Кроме того, Ротенберг добавил, что ему интересно следить за развитием мирового хоккея и он перенимает оттуда отдельные технические элементы, выполняемые игроками на международном уровне.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля 2026 года в Милане без участия сборной России. Российская национальная команда с 2022 года отстранена IIHF от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира.

