16:15, 30 января 2026Спорт

Ротенберг сделал выбор между просмотром Олимпиады и общением с ИИ

Первый вице-президент ФХР Ротенберг предпочел просмотр Олимпиады общению с ИИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что выберет просмотр Олимпиады вместо общения с искусственным интеллектом (ИИ). Его слова приводит «Советский Спорт».

«Для саморазвития лучше смотреть Олимпиаду, чем задавать вопросы искусственному интеллекту. Для креатива, шуток — возможно, ИИ и подходит, но с точки зрения развития и правильного формирования идей мы должны изучать мировые стандарты», — сказал Ротенберг.

Кроме того, Ротенберг добавил, что ему интересно следить за развитием мирового хоккея и он перенимает оттуда отдельные технические элементы, выполняемые игроками на международном уровне.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля 2026 года в Милане без участия сборной России. Российская национальная команда с 2022 года отстранена IIHF от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира.

