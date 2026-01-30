Реклама

06:00, 30 января 2026МирЭксклюзив

Шансы на прогресс в урегулировании конфликта на переговорах России и Украины оценили

Дудаков: Говорить о прогрессе на следующем раунде переговоров преждевременно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

США выдвинули новый дедлайн по разрешению украинского кризиса — 15 мая, но далеко не факт, что к этой дате получится добиться существенного прогресса, считает политолог-американст Малик Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что на данный момент преждевременно говорить о существенном прорыве на следующих переговорах США, России и Украины.

«Американская сторона, судя по всему, выдвинула новый дедлайн — 15 мая, и будет за этот период времени дожимать украинцев», — сказал Дудаков., напомнив, что все предыдущие дедлайны были сорваны, и далеко не факт, что к этой дате что-либо будет готово.

Именно в этот период стартует электронная фаза выборов в Конгресс США, поэтому американскому лидеру Дональду Трампу необходимо показать какие-то подвижки в урегулировании, пояснил он.

«Как мы видим, украинская сторона продолжает показывать несговорчивость в многих вопросах, и в этой связи пока что, наверное, преждевременно говорить о том, что в рамках, например, следующего раунда российско-украинских, российско-американских переговоров мы увидим какой-то значимый прорыв», — отметил Дудаков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до территориального.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.

