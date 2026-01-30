Реклама

Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

Скамеры снабдили болгаркой подростка из Красноярска, чтобы он вскрыл сейф отца
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Скамеры снабдили болгаркой красноярского подростка, который под их влиянием забрал у отца три миллиона рублей и инсценировал свое похищение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мошенники обрабатывали юношу несколько дней, но он не смог вскрыть четыре сейфа отца. Тогда злоумышленники купили ему инструмент, однако подросток не умел им пользоваться. На помощь ему отправили 18-летнюю жительницу Сургута Аделину Батырову.

В первый день вдвоем они не успели вскрыть сейфы, так как домой вернулся отец юноши. Аделина переночевала в гостинице и вернулась в коттедж подростка на следующий день. Промучившись с замками, парочка собиралась заказать грузовое такси и вывезти металлические шкафы, но в итоге им удалось их открыть. Вернувшийся домой отец подростка не заметил пропилы на задних стенках сейфов.

Аделина отдала деньги курьеру мошенников, оставила себе 31 тысячу рублей, как велели ей кураторы. Потом они вместе с подростком уехали на съемную квартиру, где их позже нашли полицейские.

По словам адвоката Аделины Натальи Балог, следствие цепляется именно за то, что девушка прикарманила часть денег. Она не признает вину и заявляет, что сама стала жертвой мошенников. По ее словам, они угрожали ей ОМОНом и судом, а также назвали данные ее близких.

Центральный суд Красноярска арестовал девушку на два месяца.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец — известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. Спустя день юношу обнаружили на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.

