Срок эксплуатации ядерных «Стилетов» продлят

Глава НПО машиностроения: Срок эксплуатации МБР УР-100Н УТТХ продлят

Срок эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО: SS-19 mod.2 Stiletto — «Стилет») продлят еще на несколько лет. Об этом сообщил гендиректор-генконструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов, передает ТАСС.

«Мы продлеваем, пока можно продлевать эти сроки. Продлеваем для сохранения группировки, а это нужно. Такую задачу на ближайшие годы перед нами ставитминистерство обороны», — сказал глава НПО в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике.

По словам Леонова, специалистам НПО приходится поддерживать ракеты со сроками эксплуатации больше 40 лет. Он рассказал, что МБР полностью разбирают и исследуют. Инженеры должны гарантировать, что «Стилеты», которые входят в ядерную триаду, будут безопасны и смогут выполнять свои задачи.

Комплекс с МБР УР-100Н УТТХ приняли на вооружение в 1979 году, а серийное производство ракет продолжалось до 1985 года. Эти МБР используют для запуска гиперзвукового управляемого блока «Авангард». Изделие способно развивать скорость до 27 чисел Маха и совершать маневры, позволяющие преодолевать оборону противника.

В августе 2025 года военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что блок «Авангард» может преодолеть любую систему противоракетной обороны.