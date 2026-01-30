Стали известны пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов

ПСЖ Сафонова сыграет с «Монако» Головина в стыковых матчах плей-офф ЛЧ

Состоялась жеребьевка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ) сезона-2025/2026, по итогам которой сформировались пары соперников. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, сыграет с «Монако». В составе монегасков выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Норвежский «Буде-Глимт» российского голкипера Никиты Хайкина встретится с «Интером», «Боруссия» сыграет с «Аталантой», «Олимпиакос» — с «Байером», «Брюгге» — с «Атлетико», «Галатасарай» — с «Ювентусом», «Карабах» — с «Ньюкаслом», а «Бенфика» — с мадридским «Реалом».

Испанский клуб играл с португальским 28 января в последнем туре общего этапа Лиги чемпионов. «Бенфика» победила со счетом 4:2, а последний мяч в ее составе забил украинский голкипер Анатолий Трубин.

Команды сыграют друг с другом по два матча. Первые встречи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. После этого состоится жеребьевка с участием лучших восьми команд общего этапа и будут сформированы пары 1/16 финала турнира.