Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:46, 30 января 2026Спорт

Стали известны пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов

ПСЖ Сафонова сыграет с «Монако» Головина в стыковых матчах плей-офф ЛЧ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kristian Skeie / Getty Images

Состоялась жеребьевка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ) сезона-2025/2026, по итогам которой сформировались пары соперников. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, сыграет с «Монако». В составе монегасков выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Норвежский «Буде-Глимт» российского голкипера Никиты Хайкина встретится с «Интером», «Боруссия» сыграет с «Аталантой», «Олимпиакос» — с «Байером», «Брюгге» — с «Атлетико», «Галатасарай» — с «Ювентусом», «Карабах» — с «Ньюкаслом», а «Бенфика» — с мадридским «Реалом».

Испанский клуб играл с португальским 28 января в последнем туре общего этапа Лиги чемпионов. «Бенфика» победила со счетом 4:2, а последний мяч в ее составе забил украинский голкипер Анатолий Трубин.

Команды сыграют друг с другом по два матча. Первые встречи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. После этого состоится жеребьевка с участием лучших восьми команд общего этапа и будут сформированы пары 1/16 финала турнира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

    Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok