01:14, 29 января 2026Спорт

Гол украинского вратаря вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

Гол украинского вратаря Трубина вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин забил мяч в домашней встрече заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вратарь пошел в чужую штрафную на подачу со стандарта на последних секундах матча и замкнул головой фланговый навес. Трубин установил окончательный счет в матче — 4:2 в пользу «Бенфики».

Гол вратаря стал решающим. «Бенфика» набрала девять очков и заработала разницу мячей «-2». Это позволило ей обойти конкурентов с таким же количеством очков, но с худшей разницей и попасть на последнее, 24-е место, дающее право сыграть в плей-офф.

Ранее сообщалось о том, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Восемь лучших команд напрямую попали в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за путевку в эту стадию в дополнительном раунде.

