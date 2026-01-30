Стало известно об изоляции постояльцев интерната для душевнобольных после массовой смерти

РИА Новости: На изоляции в интернате в Кузбассе находится 31 постоялец

После случаев массовой смерти постояльцев на изоляции в интернате для душевнобольных в Кузбассе находится 31 человек. Об этом сообщила региональный министр труда и соцзащиты Наталья Чайка, передает РИА Новости.

По словам чиновницы, для размещения постояльцев интерната выделили два изолированных помещения с отдельным входом, медицинским персоналом и питанием.

Тех, кого уже выписали после лечения, разместили в помещении, рассчитанном на 26 мест. Сейчас там находится 11 человек. А для тех, у кого нет симптомов заболевания, но анализы показали положительный результат, выделили помещение, рассчитанное на 24 пациента. «Сегодня утром там находился 21 человек», — пояснила Чайка.

Однако агентству стало известно, что не всех постояльцев проверили на грипп А. «В интернате четыре корпуса, но мазок решили почему-то взять только во втором корпусе и в четвертом. В первом и третьем корпусе ни у одного проживающего и ни у одного работника до сих пор не взяли. Все со всеми общаются, пересекаются», — рассказал сотрудник учреждения.

При этом он обратил внимание, что больше всего постояльцев с температурой в праздничные дни было зафиксировано именно в третьем корпусе.

О смерти девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет стало известно 29 января. По предварительной информации, вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате распространилась из-за ненадлежащей работы персонала. Директора учреждения временно отстранили от работы.