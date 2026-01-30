Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:09, 30 января 2026Мир

В ЕС заявили о многолетней помощи Украине

Le Figaro: Правительство Нидерландов представило манифест о помощи Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Новое правительство Нидерландов представило 79-страничный манифест о помощи Украине. Об этом сообщает Le Figaro.

«Конфликт на Украине касается безопасности всей Европы (...). Поэтому мы продолжаем оказывать многолетнюю финансовую и военную поддержку, а также будем продолжать выступать за использование замороженных российских активов», — говорится в документе под названием «Давайте приступим к работе».

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что услышал от украинских коллег «обнадеживающие новости» о прогрессе, достигнутом на переговорах по урегулированию конфликта. При этом дипломат отметил, что для ускорения процесса США якобы должны усилить давление на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    В регионе России создадут группу поиска пропавших на СВО бойцов

    Фото Максима Галкина в шапке-ушанке оценили в сети фразой «вы нас заводите»

    Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

    В московскую больницу заказали курьера с наркотиками

    Премьер Туск набросился с критикой на двух польских президентов

    38-летний Джокович вышел в финал Australian Open

    Володин указал Зеленскому «единственно верный путь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok