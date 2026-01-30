В ЕС заявили о многолетней помощи Украине

Le Figaro: Правительство Нидерландов представило манифест о помощи Украине

Новое правительство Нидерландов представило 79-страничный манифест о помощи Украине. Об этом сообщает Le Figaro.

«Конфликт на Украине касается безопасности всей Европы (...). Поэтому мы продолжаем оказывать многолетнюю финансовую и военную поддержку, а также будем продолжать выступать за использование замороженных российских активов», — говорится в документе под названием «Давайте приступим к работе».

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что услышал от украинских коллег «обнадеживающие новости» о прогрессе, достигнутом на переговорах по урегулированию конфликта. При этом дипломат отметил, что для ускорения процесса США якобы должны усилить давление на Россию.

