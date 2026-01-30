Реклама

23:03, 30 января 2026

Трамп оценил угрозу гражданской войны в США

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил угрозу гражданской войны в стране как низкую. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

Его попросили прокомментировать слова губернатора Миннесоты Тима Уолца, сравнившего беспорядки в Миннеаполисе с обстрелом крепости Форт-Самтер в 1861 году, положившей начало гражданской войне между Севером и Югом.

«Губернатор сказал это? А он вообще знает, что такое Форт-Самтер? Или, по вашему мнению, кто-то для него это написал? Меня избрали под лозунгами законности и порядка. Люди хотят порядка», — сказал Трамп.

Жители Миннеаполиса уже третью неделю выходят на улицы, протестуя против действий Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая с конца декабря проводит масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Протесты переросли в забастовки и беспорядки после того, как сотрудники ICE застрелили двух американцев.

