Трамп подал иск к Минфину и Налоговой службе на 10 миллиардов долларов из-за утечки

Президент США Дональд Трамп подал в суд на Минфин США и Налоговую службу в его составе. Глава страны обвиняет их в несанкционированном разглашении его налоговых деклараций во время его первого президентского срока. Трамп потребовал с них не менее 10 миллиардов долларов компенсации. Об этом пишет The Guardian

В материале говорится, что иск был подан в федеральном суде в Майами.

