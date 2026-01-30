Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 30 января 2026Мир

Трамп захотел добавить США «немного гламура»

Трамп на премьере фильма о первой леди заявил, что США нужен гламур
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп на премьере документального фильма о первой леди США Мелании Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужно «немного гламура». Его слова передает телеканал CNN.

«Он [фильм] дейтвительно возвращает тот гламур, который сейчас уже не встретишь. Нашей стране он бы не помешал, не так ли?» — сказал американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что не участвовал в создании фильма, но остался в восторге от увиденного.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни 30 января 2026 года. Лента, приобретенная Amazon за 40 миллионов долларов, охватывает период за 20 дней до второй инаугурации ее мужа, действующего президента США Дональда Трампа, и рассказывает историю глазами самой первой леди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

    Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok