Трамп захотел добавить США «немного гламура»

Трамп на премьере фильма о первой леди заявил, что США нужен гламур

Президент США Дональд Трамп на премьере документального фильма о первой леди США Мелании Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужно «немного гламура». Его слова передает телеканал CNN.

«Он [фильм] дейтвительно возвращает тот гламур, который сейчас уже не встретишь. Нашей стране он бы не помешал, не так ли?» — сказал американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что не участвовал в создании фильма, но остался в восторге от увиденного.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни 30 января 2026 года. Лента, приобретенная Amazon за 40 миллионов долларов, охватывает период за 20 дней до второй инаугурации ее мужа, действующего президента США Дональда Трампа, и рассказывает историю глазами самой первой леди.