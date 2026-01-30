Реклама

02:41, 30 января 2026Мир

Трамп высказался об обстрелах городов Украины

Трамп: Россия остановила удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Россия могла уже приостановить удары по Киеву и другим городам Украины, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон благодарен Москве за это.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды. <...> Мы очень это ценим», — высказался он.

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам президента США, ему было «очень приятно», что коллега ответил согласием на его просьбу.

