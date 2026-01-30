Туристка лишилась отпуска с мужем на Мальте из-за небольшого дефекта паспорта

Daily Mail: Британка лишилась отпуска с мужем на Мальте из-за разрыва в паспорте

Британская туристка лишилась долгожданного отпуска с мужем на Мальте из-за небольшого дефекта паспорта. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 42-летняя Донна Фэйрклоу из Манчестера должна была вылететь на Мальту с супругом Гэри Бродли 3 января, однако на борт самолета easyJet они так и не попали. Сотрудница на стойке регистрации сказала паре, что паспорт с разрывом на главной странице считается недействительным.

Фэйрклоу пыталась убедить ее, заявив, что уже летала с таким документом, хотя раньше разрыв был меньше. Несмотря на это, в посадке ей было отказано. Супруги лишились потраченных на отдых 820 фунтов стерлингов (85 тысяч рублей).

Ранее россиянин лишился денег и не попал на концерт любимых музыкантов за границей из-за небольшого дефекта в паспорте. По данным издания, житель Новосибирска Сергей хотел попасть на концерт американской группы Limp Bizkit в Казахстане, но не смог улететь в Алма-Ату.

