У российского бизнесмена отобрали гостиницу и санатории

Гостиницу и санатории бизнесмена Саркисяна обратили в доход государства

Принадлежавшие российскому бизнесмену Вигену Саркисяну гостиницу Crownе Plaza, а также санатории «Горячий ключ» и «Предгорье Кавказа» обратили в доход государства. Решение принял Октябрьский районный суд Краснодара, передает РАПСИ.

Иск против Саркисяна и 18 аффилированных с ним физических и юридических лиц подал Генеральный прокурор РФ. Он попросил передать имущество ответчика государству в счет исполнения обязательств, установленных решением Горячеключевского городского суда. Сумма взыскания составила 4,2 миллиона рублей, а также 1,9 миллиона компенсации экологического вреда в пользу Сочи.

Помимо гостиницы в Краснодаре и двух санаториев, бизнесмен лишился 13 объектов недвижимости на территории Республики Адыгея, Москвы и Краснодарского края, а также шести жилых помещений в Горячем Ключе.

Ранее стало известно, что телеведущая Тина Канделаки выиграла суд против ритуального бюро.