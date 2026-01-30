Реклама

13:57, 30 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Зеленского об ударах по энергетике

Депутат Чепа усомнился в том, что Киев будет соблюдать энергетическое перемирие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Petros Karadjias / Reuters

Абсолютно нет уверенности в том, что президент Украины Владимир Зеленский полностью управляет ситуацией в стране, поэтому его слова о том, что Киев остановит удары по энергетике России, вызывают сомнения, заявил первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что Киев по договоренности с США не будет наносить удары по энергетике России, если Москва воздержится от атак по энергетике Украины.

«Вчера все говорили о том, что [президент США Дональд] Трамп будет лично просить [президента России] Владимира Владимировича [Путина], чтобы мы в очередной раз перестали наносить удары по энергоносителям. Один раз он попросил уже Путина, Путин это исполнил, но только мы в одностороннем порядке четко держали эту договоренность месяц, а Украина — нет. Главное, чтоб сегодня так не получилось, а уверенности в том, что Зеленский управляет полностью ситуацией у себя внутри, нет абсолютно», — высказался депутат.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе Трампа.

