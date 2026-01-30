В Азербайджане рассказали об использовании своей территории для операций против Ирана

Байрамов: Баку не позволит использовать свою территорию против Ирана

Баку не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для военных операций против Ирана. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в разговоре со своим коллегой из Исламской Республики Аббасом Аракчи, передает Minval в своем Telegram-канале.

«Азербайджан никогда не допустит использования своего воздушного пространства или территории каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны», — сказал дипломат в ходе диалога.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что «нарастающая напряженность в регионе вызывает беспокойство» в Баку, добавив, что все имеющиеся проблемы должны решаться только через дипломатию и в соответствии с нормами международного права.

