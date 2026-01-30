Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 30 января 2026Бывший СССР

В Азербайджане рассказали об использовании своей территории для операций против Ирана

Байрамов: Баку не позволит использовать свою территорию против Ирана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Баку не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для военных операций против Ирана. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в разговоре со своим коллегой из Исламской Республики Аббасом Аракчи, передает Minval в своем Telegram-канале.

«Азербайджан никогда не допустит использования своего воздушного пространства или территории каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны», — сказал дипломат в ходе диалога.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что «нарастающая напряженность в регионе вызывает беспокойство» в Баку, добавив, что все имеющиеся проблемы должны решаться только через дипломатию и в соответствии с нормами международного права.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев издал указ об отправке партии гуманитарной помощи Украине. Киеву было отправлено электротехническое оборудование с Сумгаитского технологического парка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе отреагировали на заявление Трампа о приостановлении ударов по Киеву. Что сказал ключевой союзник Зеленского?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Невролог подсказал простой домашний тест для выявления раннего симптома деменции

    Сидни Суини снялась с обнаженной грудью для журнала

    Избившая фигуристку мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу

    Россиянин столкнул соперника с девятого этажа из ревности к возлюбленной

    Восстановлена картина похищения российского подростка

    В России впервые с начала века упало число легковых машин

    Жители одного региона России бросились за кредитами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok