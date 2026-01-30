Реклама

В Британии указали на желание США завершить конфликт Украины и России

Аналитик Меркурис: США заинтересованы в сделке между Россией и Украиной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США хотят, чтобы Россия как можно скорее заключила мирную сделку с Украиной. Это позволит нормализовать ситуацию в странах Европы, считает британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Американцы торопятся закончить конфликт на Украине. <…> Ведь Украина проигрывает в войне. Рано или поздно ситуация начнет выходить из-под контроля, страна начнет разваливаться и рухнет. Линия фронта уже сильно трещит по швам», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что арсеналы США сейчас истощены, кроме того, Вашингтон увидел слабость Европы и боится, что там начнется кризис.

По словам Меркуриса, мирный договор между Россией и Украиной стабилизирует ситуацию в Европе, и в дальнейшем может положительно сказаться на отношениях Москвы и Европы. «Если США не смогут заставить русских остановиться, тогда им нужно хотя бы прийти к соглашению с русскими, которое позволит США сократить свое военное присутствие в Европе», — резюмировал Меркурис.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу допустил, что Россия и Украина по итогам переговоров могут прийти к соглашению.

