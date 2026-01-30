В Кремле рассказали о динамике боев на фронте

Динамика в зоне специальной военной операции (СВО) говорит сама за себя в контексте заявлений президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне Зеленский отказался отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. Последняя находится под контролем армии России с 2022 года.

«Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять», — заявил пресс-секретарь президента России.

23 января французский OSINT-аналитик Клеман Молен написал, что украинская армия строит линию обороны за подконтрольным Киеву Краматорском в Донецкой народной республике и в районе Павлограда в Днепропетровской области. Это происходит на фоне продвижения Вооруженных сил России.