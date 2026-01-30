Реклама

В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

Грушко: Германия должна была объявить войну за подрыв «Северных потоков»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Поддержка Германией Украины является немыслимой, учитывая причастность Киева к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

По его словам, Берлин вел бы себя логичнее, если бы объявил войну стране, нанесшей ущерб его критической инфраструктуре. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что даже по классификации НАТО и Евросоюза (ЕС) подобные действия рассматриваются как акт вооруженного нападения.

«По идее, Германия должна была объявить войну тем, кто взорвал этот „Северный поток“», — заявил Грушко на пресс-конференции. Он отметил, что подрыв трубопроводов подорвал «фундаментальную основу германского благополучия на годы вперед».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не верит в непричастность к подрывам газопроводов «Северные потоки» западных спецслужб и призывает к проверке данной версии.Российская сторона рассчитывает, что Польша выполнит свои обязательства и не будет укрывать подозреваемого в подрыве газопроводов, подчеркнула дипломат.

