Бывший СССР
15:56, 30 января 2026Бывший СССР

В МИД России высказались о деле Киргизии и России в суде ЕАЭС из-за мигрантов

Захарова опровергла информацию об иске Киргизии к России из-за мигрантов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Информация об иске Киргизии к России из-за мигрантов не достоверна. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Это неправда, никакого иска не было. В действительности киргизская сторона это также оперативно подтвердила», — отметила она.

По словам Захаровой, речь идет не об иске к России, а о заявлении Киргизии для разъяснения норм Договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении обязательного медицинского страхования. Она также сообщила, что Бишкек направил обращение в суд ЕАЭС в ноябре 2025 года.

Дипломат подчеркнула, что обсуждение тематики медицинского страхования в рамках ЕАЭС ведется давно и связано с различиями в толковании Договора ЕАЭС странами-участницами.

Ранее Киргизия обратилась в Суд ЕАЭС из-за ситуации с мигрантами. Соответствующее заявление в парламенте республики сделал глава «Фонда обязательного медстрахования» Азамат Муканов.

