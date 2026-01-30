Реклама

03:11, 30 января 2026Мир

В МИД России допустили дальнейшее ужесточение мобилизации на Украине

Мирошник: В будущем на Украине бронь будет только у друзей Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На Украине постепенно сокращают список «непризывных» категорий, и не исключено, что в будущем воспользоваться бронью от мобилизации смогут только друзья президента республики Владимира Зеленского. С таким мнением в интервью ТАСС выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украина будет продолжать этот тренд по сокращению числа категорий, которые пользуются бронью, либо отсрочкой, потому что это единственный [вариант], которым они располагают», — пояснил дипломат. По его словам, Запад обеспечивает Киев всем необходимым, включая деньги и вооружение, так что Украине остается лишь отправлять людей на фронт. «Постепенно круг тех, кто пользуется бронью, сократится до депутатов, власть предержащих и отдельной категории под названием "друзья Зеленского"», — добавил Мирошник.

Всех остальных, считает он, будут отправлять на фронт, чтобы они пали за интересы, которые продвигает Запад и «коррумпированная власть во главе Украины».

26 января сообщалось, что Зеленский утвердил закон, продлевая на 90 дней действие всеобщей мобилизации и военного положения на территории Украины.

