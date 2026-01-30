В МИД России отреагировали на заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

Заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу являются «вопиющими». Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

«Это не лезет просто ни в какие рамки и свидетельствует о предвзятости Секретариата ООН. Это заявление вопиющего характера», — сказал дипломат.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выводы секретариата всемирной организации дикими. «К каким только диким выводам ни приходил секретариат ООН в последнее время», — написала она.