11:52, 30 января 2026

В МИД России отреагировали на заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

Замглавы МИД РФ Любинский счел заявления Гутерриша о Крыме и Донбассе вопиющими
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу являются «вопиющими». Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

«Это не лезет просто ни в какие рамки и свидетельствует о предвзятости Секретариата ООН. Это заявление вопиющего характера», — сказал дипломат.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выводы секретариата всемирной организации дикими. «К каким только диким выводам ни приходил секретариат ООН в последнее время», — написала она.

