20:09, 30 января 2026

В Молдавии согласились на переговоры с Приднестровьем

Киверь: Молдавия готова провести переговоры с Приднестровьем
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Молдавия готова провести переговоры с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) в формате «один плюс один». Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Валерий Киверь, передает ТАСС.

«В настоящее время обсуждается место и дата проведения встречи», — заявил он.

Киверь отметил, что Молдавия не согласна возобновлять переговорный процесс в формате «пять плюс два» (такой формат предполагает участие Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины и наблюдателей от США и ЕС — прим. «Ленты.ру»).

Ранее молдавский лидер Майя Санду подчеркнула, что Приднестровье пока не находится под властью Кишинева, намекнув на скорое изменение ситуации. В январе Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией.

