В Польше забили тревогу из-за одного решения Украины

BI: Шаг Украины по блокаде экспорта металлолома ударил по промышленности Польши

Решение Украины о введении нулевых квот на экспорт металлолома ударило по польской сталелитейной промышленности. Об этом пишет издание Business Insider.

«Это решение бьет по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов», — отмечается в статье.

В материале говорится, что Министерство развития и технологий Польши называет ситуацию опасной, поскольку Варшава в последние годы была основным получателем лома с Украины. Кроме того, подчеркивается, что польские власти «посылали сигналы» Киеву, однако ответа не получили. Теперь правительство призывает к вмешательству Европейской комиссии (ЕК) из-за действий Украины.

