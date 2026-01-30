Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:49, 30 января 2026Экономика

В Польше забили тревогу из-за одного решения Украины

BI: Шаг Украины по блокаде экспорта металлолома ударил по промышленности Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ben Kupke / Unsplash

Решение Украины о введении нулевых квот на экспорт металлолома ударило по польской сталелитейной промышленности. Об этом пишет издание Business Insider.

«Это решение бьет по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов», — отмечается в статье.

В материале говорится, что Министерство развития и технологий Польши называет ситуацию опасной, поскольку Варшава в последние годы была основным получателем лома с Украины. Кроме того, подчеркивается, что польские власти «посылали сигналы» Киеву, однако ответа не получили. Теперь правительство призывает к вмешательству Европейской комиссии (ЕК) из-за действий Украины.

Ранее профессор Лешек Бальцерович, бывший министр финансов и президент Национального банка Польши заявил, что без притока украинцев, работающих в Польше, внутренний валовый продукт (ВВП) страны был бы ниже почти на семь процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В Польше забили тревогу из-за одного решения Украины

    Раскрыт настрой Зеленского по конфликту на Украине

    В Крыму резко отреагировали на слова генсека ООН о самоопределении

    В ВСУ стали отправлять любовниц на курсы повышения квалификации

    Путин рассказал о географии поставок российского оружия

    Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации

    Зеленского уличили в «обмане» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok