Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:26, 19 января 2026Экономика

Влияние украинцев на экономику Польши оценили

Профессор Бальцерович: Без притока украинцев ВВП Польши был бы ниже на 7 %
Вячеслав Агапов

Фото: Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Без притока украинцев, работающих в Польше, внутренний валовый продукт (ВВП) страны был бы ниже почти на семь процентов. Так оценил влияние украинцев на ВВП страны профессор Лешек Бальцерович, бывший министр финансов и президент Национального банка Польши (Narodowy Bank Polski, НБП).

По словам эксперта, украинцы больше вкладывают в польскую экономику, чем получают. Так он отреагировал на вопрос об антиукраинских настроениях, которые нарастают в стране, и выступлениях политиков, которые против финансовой поддержки украинцев.

«Это неэтично, потому что в стране, которая гордится христианством, должна преобладать потребность помогать другим. Доля украинцев, работающих в Польше, высока. Они вносят больше в наш бюджет, чем расходы, которые им направлены. Эти голоса — либо выражение полного, ненавистнического невежества, либо популистская, вероломная пропаганда», — подчеркнул Бальцерович.

Весной 2025-го президент Польши Кароль Навроцкий констатировал, что польские фермеры и транспортные компании страдают из-за неравной конкуренции со стороны Украины. Однако министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заверил, что Украина покупает в Польше больше, чем продает, поэтому для поляков нет никакой угрозы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    Раненый при ударе ВСУ россиянин не доехал до больницы из-за новой атаки

    Звезду популярного реалити-шоу обвинили в 24 преступлениях

    После ЧП с гранатой арестовали начальника учебного центра МВД в российском регионе

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok