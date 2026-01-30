Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:12, 30 января 2026Россия

В регионе России создадут группу поиска пропавших на СВО бойцов

В Башкирии создадут группу поиска пропавших на СВО солдат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Башкирии появится группа для поиска пропавших на СВО военнослужащих. О решении республиканских властей сообщает сетевое издание Bashinform.

О необходимости создать соответствующую группу заявил в послании к Госсобранию республики глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, к работе будут привлечены и федеральные государственные органы.

Хабиров обратился к омбудсмену республики Михаилу Закомалдину, попросив того создать контактный офис, куда могут обратиться родственники военнослужащих.

По оценке уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, уже удалось установить судьбы двух тысяч солдат, ранее числившихся пропавшими без вести. Некоторых из них нашли в украинском плену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    Эксперт Забелин подтвердил проблему с застрявшими на таможне машинами из КНР

    В российском городе прохожие провалились под землю и обварились кипятком

    Во Франции придумали необычный способ предотвращения побега из тюрем

    Российский подросток заплатил за энергетик из магазина 350 тысяч рублей

    В регионе России создадут группу поиска пропавших на СВО бойцов

    Фото Максима Галкина в шапке-ушанке оценили в сети фразой «вы нас заводите»

    Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok