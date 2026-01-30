Реклама

Россия
19:06, 30 января 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили заявление о необходимости применения «оружия возмездия»

Депутат Колесник: По Украине пора применять серьезные виды вооружения
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По Украине пора применять более серьезные виды вооружения, тем более они поставлены в России в серийное производство, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости применения «оружия возмездия». Парламентарий добавил, что российские войска продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Депутат согласился с мнением Володина о том, что в зоне СВО пора применять более сильное вооружение. Он отметил, что сейчас перемирие предлагается Россией только в одностороннем порядке, и противник это принимает за слабость. По его словам, пора ставить точку в украинском конфликте, поскольку человеческие потери продолжают расти.

«Надо закончить это раз и навсегда, иначе будем бесконечно тянуть эту резину. Сейчас мы применяем практически обычное вооружение, даже не повышенной мощности. У нас есть более сильное оружие, не обязательно ядерное. Это вооружение с гораздо более мощным тротиловым эквивалентом, тот же «Буревестник», например», — прокомментировал Колесник.

Ранее Зеленский категорически отверг предложение российской стороны прибыть в Москву для переговоров. Он также отказался отдать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) «без боя».

