Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:25, 30 января 2026Мир

В России оценили последствия сближения Армении и ЕС

Масленников: Сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владислав Масленников

Владислав Масленников. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сближение Армении с Европейским союзом (ЕС) повлияет на союзнические отношения с Россией. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с ТАСС.

Также это негативно скажется на развитии интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. По его словам, Евросоюз стремительно трансформировался в агрессивный военно-политический блок. Он добавил, что, учитывая направленный на конфронтацию с Россией стратегический курс ЕС, интерес Армении к членству в этой организации «не может не вызывать обеспокоенность».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что совмещение Арменией членства в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно. До этого премьер-министр Никол Пашинян высказался об участии Армении в ЕАЭС. По его словам, республика будет членом ЕАЭС столько, сколько это будет возможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН отказал народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение. Как на это ответили в России?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Обнаружен ранний сигнал начинающихся нарушений в работе мозга

    В России оценили последствия сближения Армении и ЕС

    Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США

    Трамп призвал Иран отказаться от ядерных разработок

    Трамп предупредил Британию и Канаду об опасности

    Украинский генерал обвинил власти в попытке представить военных ВСУ как угрозу обществу

    Странная находка на пляже поставила в тупик пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok