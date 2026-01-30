В России оценили последствия сближения Армении и ЕС

Масленников: Сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией

Сближение Армении с Европейским союзом (ЕС) повлияет на союзнические отношения с Россией. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с ТАСС.

Также это негативно скажется на развитии интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. По его словам, Евросоюз стремительно трансформировался в агрессивный военно-политический блок. Он добавил, что, учитывая направленный на конфронтацию с Россией стратегический курс ЕС, интерес Армении к членству в этой организации «не может не вызывать обеспокоенность».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что совмещение Арменией членства в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно. До этого премьер-министр Никол Пашинян высказался об участии Армении в ЕАЭС. По его словам, республика будет членом ЕАЭС столько, сколько это будет возможно.