Лавров ответил Пашиняну о возможности совмещения членства в ЕС и ЕАЭС

Лавров: Совмещение Арменией членства в ЕС и ЕАЭС невозможно
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

Совмещение Арменией членства в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция доступна на Rutube.

«Если Армения примет соответствующие решения, как сказал господин [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, предпримет его в соответствии с волеизъявлением армянского народа — это право Армении и армянского народа», — подчеркнул дипломат.

Лавров напомнил, что не раз обсуждал тему взаимоотношения членства в ЕС и ЕАЭС с Пашиняном и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в ходе личных переговоров, а также указал на нормативные требования Евросоюза к кандидатам в члены. Глава МИД России отметил необходимость для будущих членов ЕС не только преобразовать нормативно-правовую базу, но и присоединиться к санкциям в отношении Москвы.

Ранее Никол Пашинян высказался об участии Армении в ЕАЭС. По его словам, республика будет членом ЕАЭС столько, сколько это будет возможно.

