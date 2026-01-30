Реклама

Россия
15:04, 30 января 2026Россия

В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

Подоляка: Если Путин приедет в Киев, переговоры пойдут о судьбе Львова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

В России ответили Владимиру Зеленскому, который пригласил президента России Владимира Путина в Киев. Вопрос о переговорах прокомментировал в Telegram блогер Юрий Подоляка.

30 января Зеленский отказался приехать на переговоры в Россию. Он также заявил, что готов к встрече с Путиным в Киеве.

Подоляка напомнил, что незадолго до начала СВО украинская прокуратура приглашала в Киев Сергея Шойгу, который занимал в тот момент пост министра обороны. «И тот весной 2022 года туда пришел», — напомнил блогер. Так же произошло бы и в случае приезда Путина в Киев — Зеленского там к тому времени не было бы, заявил он. «Речь на этих переговорах может идти исключительно о Львове. Хотя о Львове к тому моменту говорить правильней будет уже с поляками», — добавил автор блога.

Ранее в России объяснили разницу переговоров Путина и Зеленского в Москве и Киеве. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия готова гарантировать Зеленскому полную безопасность на территории страны, на что украинская сторона, в свою очередь, не способна.

