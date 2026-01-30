В России прокомментировали три сценария развития украинского конфликта в 2026 году

Депутат Белик: Для любого конфликта существует три-четыре сценария завершения

В любом вооруженном конфликте существует три-четыре основных сценария его завершения, поэтому The Wall Street Journal называет именно их, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Практически в любом конфликте есть три-четыре основных сценария. Победа одной стороны — это один сценарий, победа другой стороны — другой сценарий, краткосрочное перемирие, которое приводит к прекращению боевых действий, но оставляет проблему мира неразрешенной, продолжение конфликта примерно в прежнем режиме», — сказал Новиков.

Теоретически не существует других вариантов, поэтому в данном случае нет необходимости быть серьезным прогнозистом, чтобы предсказать все эти сценарии в отношении украинского конфликта, добавил политик.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) пришла к выводу, что В 2026 году возможны три варианта развития украинского конфликта. Один из них подразумевает поражение Киева из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военного превосходства Российской армии. Также возможен пятый год изнурительного конфликта на истощение, в то время как переговоры будут ходить по кругу.

Третий вариант состоит в том, что Россия якобы «устанет».