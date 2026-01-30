В России прокомментировали заявления США об угрозах со стороны Кубы

Сенатор Косачев заявил, что утверждения США об угрозах со стороны Кубы нелепы

Заявления США об угрозах со стороны Кубы выглядят нелепо. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что США является самым богатым государством планеты, тогда как Куба — маленький остров с населением в 11 миллионов человек. По его словам, Гавана никак не может угрожать Вашингтону, а угроза США по отношению к республике сохраняется уже десятилетиями.

Сенатор также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты хотят использовать трудности на Кубе для смены власти.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.