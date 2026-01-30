В России резко выросла биржевая стоимость бензина

Биржевая стоимость бензина АИ-92 выросла в январе почти на 10 %

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла в январе почти на 10 процентов, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Показатель вырос на 9,25 процента, до 59,03 тысячи рублей за тонну, тогда как АИ-95 подорожал за месяц не столь резко, а именно примерно на 2,7 процента, до 60,32 тысячи. В то же время дизельное топливо всех марок в начале года подешевело.

Основной причиной динамики цен на бензин ранее называли предположения о готовящемся снятии запрета на его экспорт для производителей. По данным источника агентства, соответствующее предложение внесло 26 января Минэнерго РФ.

Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев на фоне этого указывал на необходимость разгрузки скопившихся на нефтеперерабатывающих заводах запасов, подчеркивая, что мера должна быть краткосрочной, и уже к апрелю следует вернуть действующие правила вывоза бензина за рубеж.