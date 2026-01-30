Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 30 января 2026Экономика

В России резко выросла биржевая стоимость бензина

Биржевая стоимость бензина АИ-92 выросла в январе почти на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла в январе почти на 10 процентов, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Показатель вырос на 9,25 процента, до 59,03 тысячи рублей за тонну, тогда как АИ-95 подорожал за месяц не столь резко, а именно примерно на 2,7 процента, до 60,32 тысячи. В то же время дизельное топливо всех марок в начале года подешевело.

Основной причиной динамики цен на бензин ранее называли предположения о готовящемся снятии запрета на его экспорт для производителей. По данным источника агентства, соответствующее предложение внесло 26 января Минэнерго РФ.

Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев на фоне этого указывал на необходимость разгрузки скопившихся на нефтеперерабатывающих заводах запасов, подчеркивая, что мера должна быть краткосрочной, и уже к апрелю следует вернуть действующие правила вывоза бензина за рубеж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

    Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok