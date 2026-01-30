В США заявили о запланированной встрече Дмитриева с администрацией Трампа

Reuters: Дмитриев встретится с членами администрации Трампа в Майами 31 января

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится с членами администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, встреча состоится в субботу, 31 января, в Майами. Других подробностей не приводится.

Ранее Дональд Трамп заявил, что вокруг урегулирования конфликта на Украине наблюдается очень хорошее развитие событий. По словам американского лидера, урегулирование находится «на подходе». В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующая встреча группы по безопасности Россия — США — Украина пройдет 1 февраля в Абу-Даби. В Москве считают начало прямых переговоров положительным шагом в урегулировании конфликта.