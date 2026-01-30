Реклама

Визовые центры Канады в России прекратили прием заявок

Зарина Дзагоева
СюжетВизы в Европу:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Все визовые центры Канады в России прекратили прием заявок с 28 января. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Речь идет о центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Екатеринбурге. Россиянам рекомендовали подавать заявки на визы в Канаду за пределами РФ.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Италии в Москве приостановит прием документов от заявителей в феврале. Ограничения, связанные с техническими причинами, продлятся неделю — с 12 по 18 февраля.

