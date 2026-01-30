Владелец прозванных «Еду Как Хочу» автономеров ЕКХ обратился в российский суд

Нижегородец подал в суд на полицейских, отказавшихся вернуть его госномера ЕКХ

Житель Нижнего Новгорода подал в суд на сотрудников местной полиции, которые отказались вернуть его автомобильные номера с буквами ЕКХ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Номера мужчины, которые в народе расшифровывали как «Еду Как Хочу», с ноября прошлого года хранились в МРЭО ГИБДД. Он не мог их вернуть из-за «распоряжения сверху» и вместе с юристами обратился в суд. Первое заседание назначено на февраль текущего года.

У нижегородца изъяли автономера ЕКХ, опасаясь угрозы компрометации силовиков. Изначально такие номера выдавались только для служебных автомобилей ФСО, ФСБ и чиновников. Со временем они появились и у обычных водителей, но пристальное внимание к их владельцам осталось.

