13:30, 30 января 2026Забота о себе

Врач предупредил о незаметном перепрограммировании мозга из-за социальных сетей

Врач Фелисес: Социальные сети связаны с низким уровнем удовлетворенности жизнью
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач Хуан Мануэль Фелисес заявил, что социальные сети приводят к незаметному перепрограммированию головного мозга. Такое предупреждение он сделал в беседе с изданием Infosalus.

«Постоянное получение дофамина через социальные сети приводит к тому, что мы отказываемся от занятий, которые нам доставляют удовольствие. Они также снижают нашу склонность к занятиям, полезным для здоровья», — пояснил Фелисес.

Материалы по теме:
Социофобия: по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
Социофобия:по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
8 июля 2025
Как перестать думать о работе в свободное время? Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
Как перестать думать о работе в свободное время?Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
8 сентября 2022

Он подчеркнул, что у подростков, которые проводят в социальных сетях более пяти часов в день, депрессия возникает в три раза чаще, чем у их сверстников, пользующихся соцсетями умеренно. Что же касается взрослых людей, у них длительное пребывание в интернете связано с более низким уровнем удовлетворенности жизнью. Дело в том, что при регулярных «бомбардировках» головного мозга дофамином рано или поздно активируются тормозящие это процесс механизмы, добавил Фелисес.

Ранее нарколог Рафаэль Хакимзанов рассказал, как алкоголь влияет на головной мозг. По его словам, у хронически пьющих людей снижается скорость мышления.

