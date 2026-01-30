Высадившего российского подростка из поезда в 40-градусный мороз проводника найдут

СК возбудил дело из-за незаконной высадки подростка из поезда в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело из-за незаконной высадки подростка из поезда в 40-градусный мороз в 150 километрах от дома в Забайкальском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будет найден и установлен проводник, принявший решение высадить несовершеннолетнего на неизвестной ему станции.

По данным следствия, 26 января подросток ехал на пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Владивосток — Москва. У него был приобретен билет до станции Шилка, но он уснул и пропустил свою остановку. Тогда проводник высадила его в незнакомой ему местности на станции Карымская, которая находится в 150 километрах от Шилки. При этом погодные условия были неблагоприятные: на улице было минус 40 градусов.

В СК считают, что проводник нарушил установленные правила и не сообщил подростку заблаговременно о прибытии поезда на нужную ему станцию. Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.

«Ребенок был напуган, не знал, куда ему идти, так как не мог найти вокзал. Хорошо, что есть добрые люди, которые помогли моему сыну. Я даже боюсь представить, что могло бы произойти с моим ребенком», — рассказала мать подростка. Она пожаловалась в правоохранительные органы.